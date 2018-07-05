Москва на 14 месте в мире по ценам за аренду

Москва занимает 14 позицию по расходам на аренду (включающим все платежи арендатора) квадратного метра офисного помещения класса А Прайм, сообщает CBRE.

Согласно ежегодному отчёту CBRE «Мировой рейтинг городов по стоимости аренды», Гонконг (центр) с общей годовой стоимостью аренды 3 299,89 долларов США за кв.м возглавил рейтинг самых дорогих рынков.

На втором месте лондонский Уэст-Энд (2 529,63 долларов США за кв.м), затем идут Пекин (Финансовая улица) (2 162,58 доллара США за кв м), Коулун в Гонконге (2 040,41 долларов США за кв.м) и Центральный деловой район Пекина - 2 039,12 долларов США за квадрат.

Эксперты отмечают, что первая десятка лидеров рейтинга наиболее дорогих городов мира по затратам на аренду премиальных офисов сохраняется почти без изменений уже много лет. На текущий момент Москва со значением 1 163,54 доллара США за 1 кв.м занимает 14 место (значение включает в себя базовую ставку аренды, операционные и эксплуатационные расходы и НДС).

По словам главного экономиста CBRE Ричарда Баркхама, глобальный экономический рост стимулирует высокую активность на рынке аренды, особенно в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы ожидаем, что в предстоящем году стоимость аренды вырастет примерно на 2%», - подчеркнул Ричард Баркхам.