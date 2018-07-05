НДВ ушло в agile-пространство

Компании "НДВ - Супермаркет недвижимости", одному из лидеров рынка по продаже квартир в столичных новостройках, в этом году исполняется 18 лет. В этом совершеннолетнем возрасте руководство компании открыло для себя новые перспективы и приняло решение поменять как локацию своего флагманского офиса - он теперь расположен на Тверской улице, так и курс развития.

Генеральный директор компании Александр Хрусталев следующим образом обозначил направление совершенствования компании в ближайшей перспективе: "Чтобы не застрять на месте, надо развиваться. Хочется отталкиваться от чего-то принципиально нового, хочется трансформации. Этот офис - первый шаг с точки зрения бизнеса и digital".

Особое внимание было уделено цифровой платформе по продаже жилья, разработку которой ведёт новое подразделение НДВ - департамент информационных технологий. Такая система позволит покупателям провести весь цикл сделки от подбора объектов до заключения договора, практически не выходя из дома. Новый подход к совершенствованию бизнес-процессов позволил создать уникальную ERP систему - main flow, основанную на принципах e-commerce, которая делает бизнес эффективным, а рабочие процессы максимально прозрачными на любом этапе реализации проекта. Это адаптивная современная программа, которая может быть мгновенно интегрирована с любой CRM.

По словам Александра Хрусталева, всего в новую платформу инвестировано порядка 200 млн рублей. В итоге был создан IT-риелтор, цифровая платформа, которая будет до 70% сделок осуществлять в онлайн-режиме. Однако пока что за продажами по прежнему стоят реальные люди, и полностью переход в цифровой формат в этой сфере все-таки состоится еще не скоро.

В планах компании также стоит задача по более эффективному использованию имеющегося человеческого ресурса, по равномерному распределению времени для работы и отдыха. "Каждый сотрудник должен делать то, что умеет - сейчас в цене умные, а будущее рынка за молодыми, - отметил Александр Хрусталев. - А во главе компании должен стоять опытный вожак".