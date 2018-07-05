Московские застройщики обязаны открыть новые расчетные счета в уполномоченных банках по каждому разрешению на строительство до сентября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, в случае невыполнения данного требования Комитет вправе приостановить их деятельность по привлечению средств граждан в рамках договоров долевого участия (ДДУ).
Согласно поправкам в закон о долевом строительстве, вступившим с силу с 1 июля 2018 года, в течение двух ближайших месяцев застройщики обязаны открыть расчетные счета в уполномоченных банках для каждого объекта.
Данное требование касается всех застройщиков вне зависимости от даты получения разрешения на строительство. Если у застройщика несколько разрешений на строительство, то он обязан открыть несколько таких счетов в уполномоченном банке, отметил Константин Тимофеев.
По его словам, каждому застройщику будет направлено соответствующее уведомление, а через два месяца проведена проверка. "В случае, если данное условие не будет выполнено, то мы вправе приостановить деятельность застройщика по привлечению средств граждан", — пояснил Председатель Комитета.
Вместе с тем с 1 июля 2018 года Москомстройинвест вправе отказать застройщику в выдаче ЗОС, если застройщиком, его учредителем или дочерним обществом учредителя, нарушен срок ввода в эксплуатацию объекта на три и более месяцев. Кроме того, установлен обязательный безналичный порядок расчетов по ДДУ, отмечается в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Также введена норма о добровольных началах по работе со счетами эскроу. "Эта норма существовала и раньше, однако сейчас она усилена. Теперь, если застройщик открывает счет эскроу в банке, то он освобождается от обязанности перечислять денежные средства в размере 1,2% по каждому ДДУ в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства", — подчеркнул Константин Тимофеев.
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