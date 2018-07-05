Только два банка в России создали к 1 июля 2018 года специальные кредитные продукты по проектному финансированию строительства и предоставляют застройщикам эскроу-счета — Сбербанк и банк "Российский капитал", сообщает РБК-Недвижимость.
Как отмечает агентство, подобные счета разрешено открывать 55-и российским кредитным учреждениям. В банке "Российский капитал" подтвердили о старте программы кредитования застройщиков по программе проектного финансирования. Банк на 100% принадлежит Единому институту развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ".
Также в настоящий момент ВТБ готов к введению эскроу-счетов и банковскому сопровождению при строительстве жилья, отмечает РБК-Недвижимость.
Напомним, что с 1 июля 2019 года предусматривается переход на исключительное использование счетов эскроу при привлечении средств граждан в долевое строительство. Денежные средства граждан, которые хотят купить будущее жилье, теперь будут зачисляться на специальный счет в банк. Застройщик сможет получить их только после того, как выдаст ключи участникам долевого строительства.
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