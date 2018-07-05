Долгострой "СУ-155" в Одинцове сдадут в июле

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который начинала строить компания "СУ-155" в мкр. 8 Одинцовского района, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, в Одинцове завершено строительство еще двух объектов "СУ-155" — корпус 27 А и корпус 4 в микрорайоне 8. При этом корпусу 27 А, в строительство которого инвестировали средства 185 граждан, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минстроя области, корпус 27 А — это 19-этажный 3-секционный 216-квартирный жилой дом с первым нежилым этажом. Общая площадь здания составляет 17,8 тыс. кв м. Корпус 4 — 27-этажный 156-квартирный жилой дом с первым нежилым этажом. Общая площадь здания — 13,3 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию данного дома запланирован на июль 2018 года.

Министр регионального стройкомплекса подчеркнул, что всего на территории 8-го микрорайона после банкротства ГК "СУ-155" оставалось 8 недостроенных многоквартирных домов. В результате приостановки их строительства пострадали 1 730 граждан.

"4-й корпус — последний объект этого застройщика, который нам предстоит ввести в эксплуатацию в 8-м микрорайоне Одинцовского района. Это позволит обеспечить права 131 дольщика", — отметил Руслан Тагиев.

Напомним, что на сегодняшний день из 66 объектов АО ГК "СУ-155", расположенных на территории Московской области, введены в эксплуатацию 48 объектов. В III квартале текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 домов.