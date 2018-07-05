Новых обманутых дольщиков не будет — Якушев

Поправки в законодательство о долевом строительстве жилья, вступившие в силу с 1 июля, должны остановить рост числа обманутых дольщиков заявил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

По словам главы Минстроя, поправки в закон об обманутых дольщиках, вступившие в силу с начала июля, должны остановить негативные процессы на рынке жилья.

"Новое законодательство направлено на прекращение процесса возникновения новых обманутых дольщиков", — отметил министр.

Владимир Якушев напомнил, что новые поправки включают требования к стажу застройщиков, их финансовой деятельности. Также в законе есть нормы о банковском сопровождении и добровольном использовании эскроу-счетов.

Министр пояснил, что использование эскроу-счетов освободит застройщиков от необходимости соответствовать требованиям других поправок, ужесточивших с 1 июля этого года контроль в сфере долевого строительства жилья.

"К застройщикам, которые будут использовать этот механизм, не будет применятся ряд серьезных требований. Деньги граждан будут защищены, застройщик их получает только после ввода дома в эксплуатацию", — уточнил В. Якушев.

Как сообщает пресс-служба Минстроя,на сегодняшний день в 69 субъектах РФ остается 842 проблемных объекта незавершенного строительства. Это 80 тыс. 325 договоров долевого участия и 30 тыс. 633 гражданина, которые включены в реестр пострадавших.