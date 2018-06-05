Развязка на дублере Кутузовского обойдется в 8 млрд рублей

Более 8 млрд рублей заложено в адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы на создание развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, в АИП Москвы предусмотрено 8,3 млрд рублей для департамента строительства на возведение многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК.

"В конце прошлого года были проведены торговые процедуры на определение проектной организации, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. К строительству планируем приступить до конца года", — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Сообщается, что средства будут направлены на проектирование объекта, освобождение территории, перекладку инженерных коммуникаций и подключение к инженерным сетям дорожных объектов. Саму магистраль будут строить и реконструировать с привлечением инвестиций.

Всего будет построено и реконструировано 9,7 км дорог. В частности, строители возведут четыре эстакады длиной 0,84 км, соорудят два подземных перехода и устроят дополнительный пролет железнодорожного моста, информирует "Интерфакс".

Напомним, что Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра.

Как отмечает "Интерфакс", проезд по дублеру будет платным. Предполагается, что строительство дороги займет не более пяти лет.