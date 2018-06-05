Реконструкция Калужского шоссе до ЦКАД завершится в этом году

Реконструкция Калужского шоссе на участке до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет завершена до конца этого года, заявил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по реконструкции Калужского шоссе на участке до ЦКАД идут в хорошем темпе. До конца года мы планируем их завершить", — сказал М. Хуснуллин. По его словам, позднее на пересечении Калужского шоссе и ЦКАД планируется построить крупную транспортную развязку.

Сообщается, что Калужское шоссе до начала реконструкции имело две полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения. Проектом реконструкции предусмотрено расширение шоссе до 4-5 полос движения в каждом направлении и организация комфортного и безопасного движения.

В ходе реконструкции будут построены боковые проезды Калужского шоссе длиной почти 17 км в обход расположенных вдоль него населенных пунктов. Первый этап реконструкции трассы на участке от МКАД до Сосенок завершился в мае 2017 года.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному участку шоссе от Сосенок до Ватутинок. После окончания реконструкции шоссе должно стать главной транспортной артерией "новой" Москвы. Оно будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.

Как сообщал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в "новой" Москве может быть построен дублер Калужского шоссе на участке от деревни Десна до ЦКАД. "У нас в генеральном плане заложен коридор под дублер Калужского шоссе от деревни Десна до ЦКАД, однако конкретного решения о начале строительства пока нет", — отмечал он.