Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Реконструкция Калужского шоссе до ЦКАД завершится в этом году

Экономика » Недвижимость

Реконструкция Калужского шоссе на участке до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет завершена до конца этого года, заявил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по реконструкции Калужского шоссе на участке до ЦКАД идут в хорошем темпе. До конца года мы планируем их завершить", — сказал М. Хуснуллин. По его словам, позднее на пересечении Калужского шоссе и ЦКАД планируется построить крупную транспортную развязку.

Сообщается, что Калужское шоссе до начала реконструкции имело две полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения. Проектом реконструкции предусмотрено расширение шоссе до 4-5 полос движения в каждом направлении и организация комфортного и безопасного движения.

В ходе реконструкции будут построены боковые проезды Калужского шоссе длиной почти 17 км в обход расположенных вдоль него населенных пунктов. Первый этап реконструкции трассы на участке от МКАД до Сосенок завершился в мае 2017 года.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по реконструированному участку шоссе от Сосенок до Ватутинок. После окончания реконструкции шоссе должно стать главной транспортной артерией "новой" Москвы. Оно будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса.

Как сообщал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в "новой" Москве может быть построен дублер Калужского шоссе на участке от деревни Десна до ЦКАД. "У нас в генеральном плане заложен коридор под дублер Калужского шоссе от деревни Десна до ЦКАД, однако конкретного решения о начале строительства пока нет", — отмечал он.

Экс-шеф нацразведки США: мы крушили выборы и свергали президентов Экс-шеф нацразведки США: мы крушили выборы и свергали президентов
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы ЦКАД недвижимость строительство реконструкция Калужское шоссе
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Анализ криптобирж: OKEx стала самой крупной биржей за май
Практика
Библиофилы в шоке: утрачено 160 редких книг
Политика
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Читательский топ
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Новости Все >
Убийца не выдержал военной мощи России и попросился в "Белый лебедь"
Пора служить Родине: в России могут отменить военные кафедры
Экипаж МКС наестся пельменей и русского борща
Китай: Крымский мост сделал полуостров русским навсегда
Ученые нашли способ вырастить зубы заново
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Общество
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Общество
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Евросоюз
Вице-канцлер Австрии призвал ЕС возродить отношения с Москвой
Игорь Буккер Библиофилы в шоке: утрачено 160 редких книг Игорь Буккер Любовь Степушова Как Италия смертельно отравит еврозону Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.06 импульсивны Соломон Соловьев
Комментарии
Экипаж МКС наестся пельменей и русского борща
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
В Москве больше нельзя вызвать водителя-славянина
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Как Италия смертельно отравит еврозону
Британия: мальчиков обязали носить юбки
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
В Москве больше нельзя вызвать водителя-славянина
Так царь нам Путин или не царь?
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Как Италия смертельно отравит еврозону
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Американским солдатам будут "пришивать" третью руку
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти

За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой

Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался