Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Москва выделит на ремонт дорог к дачам 3,3 млрд рублей

Экономика » Недвижимость

Около 3,3 млрд рублей направят столичные власти в ближайшие три года на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) за пределами города, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня было утверждено выделение 3,3 млрд рублей на строительство подъездных дорог к садовым товариществам, расположенными за пределами города. За ближайшие три года планируется построить от 100 до 200 км дорог. Сейчас ведется оценка необходимости ремонта существующих подъездных путей или строительство новых", — сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что всего за пределами города расположено более 11 тыс. садовых товариществ, в которых около 1 млн земельных участков. "Мы прорабатываем возможные схемы новых подъездных путей с учетом их "привязки" к железнодорожным станциям и расположенных рядом с дачными поселками деревнями", — отметил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что все дороги будут строиться за счет бюджета Москвы и Подмосковья, платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будет.

Ранее М. Хуснуллин сообщал, что до конца 2020 года из столичного бюджета будет выделено более 2,4 млрд рублей на благоустройство СНТ в "новой" Москве, Подмосковье и сопредельных областях. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в рамках соглашения по развитию инфраструктуры СНТ столица и Подмосковье планируют ежегодно направлять около 5 млрд рублей на программы в этой сфере.

Экс-шеф нацразведки США: мы крушили выборы и свергали президентов Экс-шеф нацразведки США: мы крушили выборы и свергали президентов
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы недвижимость ремонт длорог власти Москвы подмосковные дачи строительство дорог
Обсудить
Актуальная аналитика
Аналитика
Анализ криптобирж: OKEx стала самой крупной биржей за май
Практика
Библиофилы в шоке: утрачено 160 редких книг
Политика
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Читательский топ
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Новости Все >
Убийца не выдержал военной мощи России и попросился в "Белый лебедь"
Пора служить Родине: в России могут отменить военные кафедры
Экипаж МКС наестся пельменей и русского борща
Китай: Крымский мост сделал полуостров русским навсегда
Ученые нашли способ вырастить зубы заново
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Общество
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Общество
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Евросоюз
Вице-канцлер Австрии призвал ЕС возродить отношения с Москвой
Игорь Буккер Библиофилы в шоке: утрачено 160 редких книг Игорь Буккер Любовь Степушова Как Италия смертельно отравит еврозону Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 05.06 импульсивны Соломон Соловьев
Комментарии
Экипаж МКС наестся пельменей и русского борща
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
В Москве больше нельзя вызвать водителя-славянина
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Как Италия смертельно отравит еврозону
Британия: мальчиков обязали носить юбки
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
В Москве больше нельзя вызвать водителя-славянина
Так царь нам Путин или не царь?
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Как Италия смертельно отравит еврозону
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Американским солдатам будут "пришивать" третью руку
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти

За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой

Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался