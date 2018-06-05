Москва выделит на ремонт дорог к дачам 3,3 млрд рублей

Около 3,3 млрд рублей направят столичные власти в ближайшие три года на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) за пределами города, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня было утверждено выделение 3,3 млрд рублей на строительство подъездных дорог к садовым товариществам, расположенными за пределами города. За ближайшие три года планируется построить от 100 до 200 км дорог. Сейчас ведется оценка необходимости ремонта существующих подъездных путей или строительство новых", — сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что всего за пределами города расположено более 11 тыс. садовых товариществ, в которых около 1 млн земельных участков. "Мы прорабатываем возможные схемы новых подъездных путей с учетом их "привязки" к железнодорожным станциям и расположенных рядом с дачными поселками деревнями", — отметил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что все дороги будут строиться за счет бюджета Москвы и Подмосковья, платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будет.

Ранее М. Хуснуллин сообщал, что до конца 2020 года из столичного бюджета будет выделено более 2,4 млрд рублей на благоустройство СНТ в "новой" Москве, Подмосковье и сопредельных областях. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в рамках соглашения по развитию инфраструктуры СНТ столица и Подмосковье планируют ежегодно направлять около 5 млрд рублей на программы в этой сфере.