Власти Москвы согласовали проект сноса Ховринской больницы

Снос здания Ховринской больницы планируется начать в ближайшие месяцы, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени у нас полностью готов проект сноса, он прошел экспертизу, в ближайшие месяц-два мы планируем начать работу по демонтажу этого здания", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, снос Ховринской больницы осложняется близким расположением жилых домов. "Это будет очень сложная и ювелирная работа, так как вблизи располагаются жилые дома", — подчеркнул заммэра.

Он отметил, что параллельно с этим ведется проектирование новых жилых домов, которые будут расположены на месте снесенной Ховринской больницы. "По нашим оценкам, проект нового жилья на месте Ховринской больницы может быть готов до конца года", — добавил глава столичного стройкомплекса.

Как сообщал в марте этого года руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, к концу 2021 года на месте долгостроя планируется построить жилой комплекс площадью 345 тыс. кв.м с подземным паркингом на 750 мест. Ховринская больница — советский долгострой, который имеет репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве.

Больницу начали строить на севере Москвы в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах (в определенных кругах имеет прозвище "Амбрелла" за свою форму, похожую на знак биологической опасности). Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Один край здания начал оседать и подтапливаться, в результате чего сейчас первый этаж находится ниже поверхности. После остановки строительства объект облюбовали сталкеры и другие экстремальные "туристы".