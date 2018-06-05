Рисков появления новых обманутых дольщиков нет - Хуснуллин

Серьезных рисков появления в Москве новых обманутых дольщиков нет, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы держим ситуацию под контролем, оцениваем состояние застройщиков на московском рынке. Сегодня серьезных угроз для появления новых обманутых дольщиков в Москве нет", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, в городе существуют задержки с вводом домов, однако угроз незавершения строительства нет. "На сегодня в Москве около 4 тысяч зарегистрированных обманутых дольщиков, еще примерно у 3 тысяч отмечаются задержки по срокам строительства. Хочу напомнить, что за последние шесть лет мы решили проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков", — добавил заммэра.

Как сообщалось, за первый квартал 2018 года в Москве зарегистрировано 29 тыс. договоров долевого участия, что на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По данным Москомстройинвеста, всего сейчас в столице действуют более 119 тыс. ДДУ на общую сумму около 1,1 трлн рублей.