Станцию метро «Нижняя Масловка» в Москве откроют в конце года

Станцию "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии метро в Москве планируется открыть в середине декабря этого года, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Конструкции станции "Нижняя Масловка" полностью готовы, сейчас мы готовим ее к приему пассажиров. По нашим оценкам, станция может быть открыта в середине декабря", — сказал М. Хуснуллин. Он отметил, что на этой станции также работают оборотные тупики, на которых разворачиваются поезда, курсирующие на первом участке Большой кольцевой линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".

"Эта станция важна также и для будущего транспортно-пересадочного узла, который объединит в себе новую станцию метро и Савеловский вокзал", — добавил заммэра. Станция "Нижняя Масловка" расположена под площадью Бутырской заставы, выходы ее организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала.

Ранее сообщалось, что на площади Савеловского вокзала со временем будет сформирован один из крупнейших в столице транспортно-пересадочных узлов с пассажиропотоком около 265 тыс. человек в сутки.