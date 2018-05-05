ЧМ-2018: монтаж временных шатров и фан-зон будет завершен в Москве к 25 мая

Монтаж временных шатров, фан-зон и складов, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу, будет завершен в Москве к 25 мая, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В Москве матчи чемпионата мира будут принимать стадионы "Лужники" и "Спартак". Эти арены полностью готовы, сейчас идет установка временных конструкций и шатров, необходимых для приема гостей", — сказал М. Хуснуллин журналистам в субботу.

Он отметил, что только на территории "Лужников" планируется установить около 125 тыс. кв. метров временных сооружений. "Это и склады, и площадки для досмотра транспорта, и фан-зоны, и шатры для приема гостей, а также служебные помещения для стюардов и обслуживающего персонала. Монтаж всех этих конструкций планируется завершить к 25 мая", — добавил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что после завершения чемпионата мира часть этих конструкций может сохраниться. "Сейчас прорабатывается возможность разбора и демонтажа не всех возможных конструкций, а их приспособление под дальнейшее использование", — пояснил чиновник. М. Хуснуллин заявил, что российская столица полностью готова к предстоящему мировому первенству по футболу.