Строительство пешеходного моста, соединяющего Семеновскую и Рубцовскую набережные, планируется завершить до конца следующего года, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.
"В составе транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская" планируется построить пешеходный мост, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные. Строительство моста предполагается завершить до конца следующего года", — сказал А. Суниев.
По его словам, в рамках ТПУ также будет разбит сквер и благоустроена Семеновская набережная на протяжении около одного километра. "Кроме этого, в составе узла планируется построить многофункциональный комплекс с торговыми площадями. Общая площадь коммерческого строения составит около 50 тыс. кв. метров", — добавил А. Суниев.
Он отметил, что многофункциональный комплекс планируется достроить в 2021 году. Ранее сообщалось, что протяженность пешеходного моста через реку Яузу составит 75 метров. В его архитектуре планируется применять легкие современные материалы, а остекление будет выполнено из полупрозрачного поликарбоната.
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