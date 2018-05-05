Мост через Яузу на востоке Москвы построят до конца 2019 года

Строительство пешеходного моста, соединяющего Семеновскую и Рубцовскую набережные, планируется завершить до конца следующего года, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"В составе транспортно-пересадочного узла "Электрозаводская" планируется построить пешеходный мост, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные. Строительство моста предполагается завершить до конца следующего года", — сказал А. Суниев.

По его словам, в рамках ТПУ также будет разбит сквер и благоустроена Семеновская набережная на протяжении около одного километра. "Кроме этого, в составе узла планируется построить многофункциональный комплекс с торговыми площадями. Общая площадь коммерческого строения составит около 50 тыс. кв. метров", — добавил А. Суниев.

Он отметил, что многофункциональный комплекс планируется достроить в 2021 году. Ранее сообщалось, что протяженность пешеходного моста через реку Яузу составит 75 метров. В его архитектуре планируется применять легкие современные материалы, а остекление будет выполнено из полупрозрачного поликарбоната.