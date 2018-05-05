Орган для концертного зала парка Зарядье доставят из Франции

Завершено производство органа для концертного зала в парке, в ближайшее время начнется его доставка в Москву из Франции, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Полностью завершено производство органа, который будет установлен в концертном зале в парке Зарядье. 25 мая наши специалисты должны провести приемку нового органа во Франции", — сказал М. Хуснуллин. Он отметил, что после этого начнется доставка элементов органа в Москву.

"Всего на монтаж и наладку органа уйдет около года. Это стандартная мировая практика, так как установка такого музыкального оборудования требует высочайшей точности и кропотливости", — добавил заммэра. При том глава стройкомплекса подчеркнул, что работы в самом концертном зале идут хорошими темпами, объект находится в высокой стадии готовности. "Хочу напомнить, что здесь мы хотим уже провести мероприятия Московского урбанистического форума этим летом", — пояснил М. Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени уже завершены работы по монтажу сценического оборудования в концертном зале парка "Зярядье". Большой концертный зал сможет вместить 1,5 тыс. зрителей. Также здесь появится репетиционный зал на 400 мест, буфет и зона отдыха с открытой террасой.