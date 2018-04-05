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Источник Правда.Ру

Цены на "вторичку" района Внуково упали на 19%

Экономика » Недвижимость

Цены на "вторичку" в районе Внуково упали на рекордные 19 %. По подсчетам ЦИАН, за последние четыре года вторичное жилье подешевело на 84% территории Москвы.

Район Внуково, входивший в состав столицы и до расширения её границ в 2012 году, в последние годы оказался окружен многочисленными новостройками Новой Москвы, что вынудило собственников квартир в существующих домах поселка при аэропорте интенсивно снижать цены, считают аналитики.

Похожая причина у сопоставимой динамики цен в поселении Воскресенское в составе Новой Москвы (-14%). Здесь конкурентами квартир в многоэтажках в бывшем поселке совхоза Воскресенское стали многочисленные новостройки в Коммунарке и на окраинах Бутово. В перечне районов-аутсайдеров также присутствует 3 муниципалитета из Зеленограда: Матушкино (-17%), Крюково и Савелки (по -14%). А также несколько районов в пределах МКАД с минимальной долей современных жилых домов в структуре жилого фонда (Лосиноостровский, Измайлово, Вешняки), сообщает ЦИАН.

Поданным экспертов, за последние 4 года на 6-7% снизились цены в Солнцево и Ново-Переделкино (куда строится Калининско-Солнцевская линия), более, чем на 10% упала стоимость квадратного метра в Бескудниково и Дегунино (где в марте 2018 года были открыты новые станции Люблинско-Дмитровской линии). Из локаций, где за последние 4 года открылись новые станции цены выросли только в Раменках (+5%), но и там повышение цен было, в основном, связано с ростом цен в домах бизнес-класса, а не в предложениях в фоновой застройке.

В то же время, из 136 муниципальных районов Москвы в 2014–2018 гг. средние цены на вторичном рынке выросли в 22-х. В перечне районов с растущими ценами — почти все муниципалитеты в составе ЦАО, а также несколько локаций в других округах, где высока доля жилых домов, построенных в 2000-е гг. (Раменки, Очаково-Матвеевское, Донской, Тимирязевский, Покровское-Стрешнево). Также подорожала "вторичка" в нескольких периферийных районах Новой Москвы (Вороновское, Первомайское, Марушкинское), отмечает ЦИАН.

Аналитики ЦИАН сомневаются, что в этом году снижение цен на вторичное жилье остановится. Дело в том, что в Москве начинается программа реновации, в рамках которой владельцы устаревшего жилья получат новые квартиры, а часть возведенного жилья будет выставлена на продажу, так что спрос на "вторичку", скорее всего, расти не будет.

Темы цены жилье Москва квартиры аналитики недвижимость строительство рынок недвижимости
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