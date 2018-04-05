Дачи упали в спросе на 60%

Уровень спроса на подмосковные дачи снизился на 60%. По данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", сегмент дач серьезно просел за последние 2 года, что позволяет покупателям более активно торговаться.

Сегодня в пределах 25 км от МКАД вполне реально рассмотреть предложения стоимостью до 3 млн рублей, сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости". Снижение спроса связано с тем, что пожелания покупателей не совпадают с тем набором качественных характеристик, которые готов предложить продавец.

Дача — это участок с домом, которому в большинстве случаев более 5 лет. Зачастую это и вовсе очень старые постройки. Таким образом, покупатель приходит к выводу, что ему более интересно приобретение участка и строительство нового дома под свои задачи. По данным "НДВ-Супермаркет недвижимости", на сегодняшний день строительные компании готовы предложить варианты по стоимости от 200 000 — 250 000 рублей. Таким образом, можно решить вопросы с коммуникациями, поставить небольшой домик, а затем уже заняться вопросом более обстоятельно.

По мнению аналитиков, не покупают дачи и по той причине, что спрос переориентирован на другие предложения. Речь идет не только об участках, но и таунхаусах, которые вполне устраивают современных покупателей. Нередко людям достаточно 2-3 соток для барбекю, а в остальном таунхаусы предлагают те же преимущества — хорошую экологию и приватность.

Как отмечает руководитель отдела городской недвижимости компании "НДВ-Супермаркет недвижимость" Светлана Жукова, сначала покупают квартиры, а потом уже дачи. К тому же в жилом сегменте действуют привлекательные кредитные условия: банки предлагают хорошие ставки, а подтверждение дохода не по 2-НДФЛ зачастую уже не повышает процент.