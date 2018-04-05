Новостройки Москвы подорожали за год на 10%

Средний рост цен на квартиры массового сегмента в новостройках с марта 2017 по март 2018 в границах "старой" Москвы составил 10%. По данным bnMAP. pro, апартаменты за тот же период показали рост средневзвешенной цены на уровне 9%.

По мнению аналитиков, в комплексах с квартирами наибольший рост зафиксирован в комфорт-классе, что, помимо востребованности недвижимости этого класса, говорит об активном применении стратегии ценообразования.

При этом, по словам директора аналитической платформы bnMAP. pro Сергея Лобжанидзе, есть проекты как с глубоким снижением, так и с рекордным ростом цены. Например, в одном из столичных жилых комплексов годовой рост цены составил 48% (!), а за весь период реализации проекта (2 года) квартиры в этом проекте подорожали на 70%. В то же время в другом столичном проекте за тот же период было отмечено снижение — средневзвешенная цена экспозиции снизилась на 34%.

В целом, средний рост в новостройках Москвы составил 10%, что выше официального уровня инфляции за минувший год на 5-6%. При этом наиболее устойчивые показатели зафиксированы в жилых комплексах комфорт- и премиум-класса. Судя по всему, в этих сегментах сконцентрирована лучшая идеология продукта и хорошо налажена работа с потребителем и управлением экспозицией и ценообразованием, отметил Сергей Лобжанидзе.