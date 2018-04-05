Виды Москвы повышают аренду на 20%

Хорошие видовые характеристики могут стать решающим фактором для принятия решения арендаторами, а удовольствие видеть из окна парк, и в особенности реку, может увеличить стоимость аренды в Москве на 10-20%, сообщает компания "МИЭЛЬ-Аренда".

По мнению аналитиков, вид из окна оказывает заметное влияние как на стоимость квадратного метра, так и на стоимость аренды. Если рассматривать качественные предложения, то стоимость "видовых" квартир начинается от 40 тысяч в месяц. Например, именно в эту сумму обойдется арендатору однокомнатная квартира площадью 36 кв. м, с кухней 10 кв. м, с современным ремонтом и хорошей мебелью, с видом на парк Коломенское и Москву-реку.

Двухкомнатная квартира обойдется уже в 60 тысяч рублей, например, квартира площадью 45 кв. м, с дизайнерским ремонтом в районе станции метро "Шелепиха". Самый дорогой вариант — апартаменты площадью 69 кв. м, с дизайнерским ремонтом, с панорамным видом на Москву-реку в Москва-Сити будут стоить 400 тысяч рублей в месяц, сообщает агентство.

Однако, по словам директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, если говорить об аренде, то тут получить дополнительную прибыль "за вид" можно только в сегменте дорогого жилья, с качественным ремонтом и в престижном районе. Если рассматривать квартиры с минимальным ремонтом, наборной мебелью различных "эпох", то есть те варианты, которые выбирают для себя арендаторы с минимальным бюджетом, то тут "водный пейзаж" заметной роли в ценообразовании не сыграет.