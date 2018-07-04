Самые дорогие квартиры — на Патриарших

Цена квадратного метра на Патриарших прудах составила 1,75 млн руб., стоимость квартир и апартаментов — 395 млн руб., сообщает Компания Point Estate.

Самым дорогим районом Москвы в 1 полугодии 2018 г. стали Патриаршие пруды (часть Пресненского района). Вторым по дороговизне районом стала "Золотая миля" (часть района Хамовники) с ценами 1,3 млн руб./кв.м и 225 млн руб. за лот.

По данным Point Estate, самое бюджетное элитное жилье продавалось в Мещанском районе (534 тыс. руб./кв.м и 46 млн руб. за лот) и Северном административном округе (456 тыс. руб./кв.м и 55 млн руб. за лот).

Как отмечают аналитики, в 1 полугодии 2018 г. средняя цена предложения элитных новостроек составила 657 тыс. руб. за кв.м, снизившись по сравнению с 4 кварталом 2017 г. на 1%.

Средний бюджет предложения квартир в элитных новостройках во 2 квартале 2018 г. составил 79 млн руб. ($1,3 млн), незначительно снизившись за полугодие — на 0,2% (-7% в долларах). Квартиры предлагались на продажу за 91,3 млн руб. ($1,5 млн), апартаменты — за 68,9 млн руб. ($1,1 млн).

По словам генерального директора компании Point Estate Тимура Сайфутдинова, если до кризиса 2014 г. застройщики формировали цены, ориентируясь в основном на собственные ощущения и ожидания, то сегодня им приходится корректировать ценовую политику с учетом платежеспособного спроса и готовности покупателей расстаться с определенной суммой денег.

"При этом клиенты элитного рынка стали более чувствительны к ценам, чем были 4-5 лет назад. Большой объем предложения и серьезная конкуренция на первичном рынке также не способствуют росту цен", - подчеркнул Тимур Сайфутдинов.