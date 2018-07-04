Количество студий на "первичке" Москвы сократилось на 15%

За год количество студий в московских новостройках сократилось на 15%. Сейчас в новостройках Москвы предлагается к продаже 3 156 лотов этого формата, сообщает bnMAP.pro.

Как отмечают аналитики, за прошедшие 12 месяцев доля студий в общем объеме лотов по всем комплексам Москвы снизилась всего на 0,6% — год назад данный показатель находился на уровне 6,3%, а к началу этого лета уменьшился до 5,7%.

По данным bnMAP.pro, общее количество лотов на экспозиции за тот же период сократилось на 15% — сейчас в новостройках Москвы предлагается к продаже 3 156 студий. Наибольшее снижение зафиксировано в проектах класса "бизнес", "бизнес-" и класса "стандарт" (эконом).

В проектах комфорт-класса количество студий достаточно стабильно. В мае появились в продаже студии в комплексах премиального класса в связи с выходом новых проектов, а в элитном классе студий на экспозиции не имеется, подчеркивают эксперты.

Самые маленькие студии площадью 16 кв.м представлены в комплексе апартаментов Cleverland, самые просторные (51,6 кв.м) реализуются в премиальном апарт-комплексе Neva Towers, уточняет bnMAP. pro.

Минимальная цена студии за МКАД сегодня она составляет 2,05 млн руб. Максимальный бюджет покупки в сегменте студий — 36,8 млн руб.

По словам директора аналитической IT-платформы bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, в бюджетных проектах студии незначительного метража привлекательны как наиболее доступные по бюджету покупки в границах Москвы. При этом важнейшую роль в уровне востребованности студий играет, в первую очередь, локация, формат проекта и его класс.