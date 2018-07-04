Динамика цен на жилье во всем мире достигла минимума, побив рекорд 2015 года, сообщает компания Knight Frank.
Как отмечают эксперты, за год (I квартал 2018 года — I квартал 2017 года) цены на жилье в 150 городах мира выросли лишь на 4% и тем самым продемонстрировали минимальный рост, побив рекорд IV квартала 2015 года.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что глобальная экономика развивается и, по прогнозам Международного Валютного фонда, вырастет на 3,9% в 2018 году, цены на жилье демонстрируют противоположный тренд.
По данным Knight Frank, за год Москва продемонстрировала один из самых низких показателей прироста цен на жилье — (-6,4%).
По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, рост объема предложения на первичном рынке, и как результат, рост уровня конкуренции сказались на уровне цен не только на рынке новостроек, но и несколько снизили цены на вторичном рынке.
"Морально устаревающая вторичка сегодня начинает конкурировать с уже построенной первичкой с современными решениями, эргономичными планировками, поэтому собственники вынуждены корректировать цены в сторону уменьшения, чтобы оставаться конкурентоспособными в текущих реалиях", — подчеркнула Ольга Широкова.
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