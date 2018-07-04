Россия поднялась в рейтинге рынка недвижимости

Россия поднялась на две строчки по итогам мирового рейтинга прозрачности рынка недвижимости 2018 года, сообщает компания JLL.

Сообщается, что мировой индекс прозрачности рынков недвижимости обновляется каждые два года на протяжении 20 лет. В рамках десятого GRETI специалисты JLL рассчитали показатель прозрачности рынков недвижимости 100 стран и 158 городов путем анализа 186 факторов.

Рейтинг составляется по шести категориям: индикаторы доходности инвестиций, фундаментальные показатели рынка, корпоративное управление в публичных компаниях, регуляторные и юридические аспекты, процесс заключения сделок, экологическая устойчивость.

Россия по итогам рейтинга 2018 года поднялась на две строчки и заняла 38-е место. Эксперты JLL отмечают прогресс страны, в частности, в фундаментальных показателях и индикаторах инвестиционного рынка.

По словам руководителя отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеси Дзюбы, Россия впервые вошла в двадцатку стран по фундаментальным показателям рынка, заняв в данном списке 19-е место.

"Это свидетельствует о значительном прогрессе, который был сделан в доступности, качестве и глубине предоставляемых рынком недвижимости данных. В то же время в стране наблюдается разрыв в прозрачности рынков недвижимости между столицей и регионами, и по этому показателю Россия стала условным лидером, опередив Китай и Францию", — подчеркнула Олеся Дзюба.