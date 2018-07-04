Подмосковная "загородка" застраивается только на 17%﻿

83% подмосковной первичной "загородки" не имеет застройки. Лишь 5% девелоперов готовы браться за масштабные проекты, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Как отмечают эксперты, только 17% новых проектов на загородном рынке недвижимости имеют домостроения (коттеджи или малоэтажные дома). Около 50% игроков рынка нацелены поскорее с него уйти и лишь 10% девелоперов ощущают себя комфортно.

Стараясь адаптироваться к рыночной ситуации, они уменьшают площади домов и участков на 20-30%, развивают с банками совместные программы по льготному ипотечному кредитованию и повышают степень готовности своих поселков, подчеркивают аналитики.

По словам руководителя офиса "Новослободское" Департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость Алексея Сенчука, сегодняшнее положение загородного девелопера во многом зависит от того, какой ценой — в прямом и переносном смысле — ему дался "входной билет" на этот рынок, т. е. какие затраты он понес на начальном этапе.

"При этом внешняя готовность поселка — наличие асфальтированных дорог, уличного освещения и т. д. — повышает стоимость лотов в нем на треть, а высокая степень готовности домов может поднять ценник в разы", — добавил Алексей Сенчук.