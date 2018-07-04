Столичные власти решили продлить сроки строительства электроподстанции "Мневники" на западе Москвы до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, согласилась с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Береговой проезд, владение 4/6, строение 10 (ЗАО) для строительства и реконструкции электроподстанции 220 кВ "Мневники" до 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, комиссия продлила сроки исполнения обязательств АО "ОЭК" по проектированию, строительству, а также вводу в эксплуатацию электроподстанции.
"Штрафные санкции к АО "ОЭК" применяться не будут", — уточнил Тимофеев.
Как сообщалось ранее, энергосистема Москвы характеризуется высокой концентрацией объектов генерации. Это приводит к значительному повышению уровней токов КЗ в электрической сети. Инновационным решением проблемы ограничения таких токов является применение ВТСП ТОУ. Начало опытной эксплуатация таких устройств в московской энергосистеме запланировано в электрических сетях ОЭК на подстанции 220 кВ "Мневники".
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