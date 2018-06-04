"Мосотделстрой №1" достроит ЖК "Царицыно"

Долгострой ЖК "Царицыно" достроит новый застройщик. Такое решение утвердила профильная комиссия Минстроя России, сообщила пресс-служба министерства.﻿

Минстрой России принял решение о возможности для АО "Мосотделстрой № 1" стать приобретателем ЖК "Царицыно" и исполнить обязательства предыдущего застройщика перед участниками долевого строительства.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, достройка объекта будет происходить с привлечением средств бюджета Москвы, так как именно город является учредителем нового застройщика. Принятое решение позволит обеспечить жильем более 4 тысяч граждан, чьи средства были привлечены в строительство, подчеркнул Владимир Якушев.

Сообщается, что итоговое заключение ведомства направлено в Арбитражный суд Московской области для проведения дальнейших процедур по передаче АО "Мосотделстрой № 1" имущества и обязательств предыдущего застройщика.

Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил свыше 4 тыс. ДДУ, обязательства по которым не были исполнены, так как строительство жилкомплекса было приостановлено.

Ранее сообщалось, что власти Москвы взяли на себя обязательства по достройке объекта. Первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена уже через год-полтора.