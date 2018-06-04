Ввод жилья в России вырос за четыре месяца на 17%

В России в январе-апреле 2018 года ввели в эксплуатацию 20,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 16,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает РИА-Новости со ссылкой на Росстата.

Как говорится в сообщении, объем сданного в апреле жилья составил 4,5 миллиона квадратных метров, что на 7,5% выше объема за аналогичный период 2017 года.

Индивидуальные застройщики построили за четыре месяца 10,7 миллиона квадратных метров или 53% общего объема введенного жилья, отмечает РИА-Новости.

По данным Росстата, средняя фактическая стоимость квадратного метра общей площади введенных жилых помещений в первом квартале 2018 года составила 41,8 тысячи рублей.

Наиболее высокая стоимость строительства, в полтора и более раза превышающая среднероссийский уровень, зафиксирована ведомством в Сахалинской области (68,3 тысячи рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (65,6 тысячи рублей), Крыму (62 тысячи рублей), Якутии (61,3 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (60,8 тысячи рублей).

Напомним, что в своем майском указе Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год и улучшать жилищные условия не менее 5-ти миллионов семей ежегодно.