Дома по реновации с 4-комнатными квартирами появятся в Москве

Четырехкомнатные квартиры будут предусмотрены в строящихся по программе реновации домах, если этого потребует квартирография расселяемых объектов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Департамент градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что вопросы о переселении из четырехкомнатных квартир являются одними из самых часто задаваемых собственниками жилья в пятиэтажках под снос.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, по федеральному закону, который был принят прошлым летом, собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, взамен их квартир предоставляются равнозначные жилые помещения.

Жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении должны быть не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемой квартире. При проектировании домов по программе реновации будет предусматриваться наличие квартир в соответствии с необходимой квартирографией, в том числе четырехкомнатных, подчеркнул Сергей Левкин.

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В нее входит 5 171 дом. Реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.