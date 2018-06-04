Сбербанк уступил ВТБ первенство по ипотечным сделкам

С начала года первенство по объему ипотечных сделок перешло от Сбербанка к ВТБ, сообщает компания Est-a-Tet. На сделки с привлечением заемных средств банков приходится половина продаж во всех новостройках Москвы.

Как отмечают эксперты, ипотека остается самым главным инструментом при покупке недвижимости в столице.

По данным Est-a-Tet, самый большой процент ипотечных сделок в сегменте стандарт — 85%, в комфорте — 60%, в бизнес-классе треть сделок проходит по ипотеке, в элитном сегменте — всего 15%. Увеличилось количество региональных сделок на 15%, многие клиенты, проживая в другом городе России, приобретают недвижимость в Москве.

Важной тенденций стал запуск, вслед за Сбербанком, электронной регистрации договоров долевого участия. С начала года произошла корректировка минимального первоначального взноса в сторону увеличения: ранее он составлял 0%-15%, сейчас 10%-20%.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время произойдет снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7%. С учетом того, что Сбербанк немного ослабил позиции из-за высоких ставок по сравнению с остальными ипотечными программами конкурентов, в ближайшее время произойдет снижение по ставкам и у них. Пока же первенство по объему ипотечных сделок перешло к ВТБ.

По мнению руководителя Ипотечного центра Est-a-Tet Алексея Новикова, льготная программа для семей с детьми (где с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок) пока непопулярна потому, что люди либо не понимают, как ей пользоваться, либо не проходят по условиям программы. А вот количество людей, использующих материнский капитал, резко возросло. По сравнению с 2016 годом рост составил 20%, подчеркнул Алексей Новиков.