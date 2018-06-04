Двадцать семь новостроек вышло в начале года в Москве

Ежегодно на столичном рынке первичной недвижимости стартуют продажи в десятках новых проектов: за весь 2017 год вышло 75 новостроек, а с начала 2018 года — 27, сообщает компания "Метриум".

По мнению аналитиков, чтобы выделиться на фоне конкурентов, девелоперы стремятся придумывать звучные и запоминающиеся имена для своих жилых и апартаментных комплексов. При этом, как показало исследование аналитиков компании "Метриум", несмотря на рост количества проектов, подход к неймингу не меняется.

Как отмечают эксперты, в названиях вновь построенных кварталов "старой" и Новой Москвы преобладают топонимы, природные объекты, иностранные слова, исторические персонажи, а также бренды, концептуальные особенности и преимущества новостроек.

Аналитики "Метриум" выявили 10 самых часто встречающихся слов в названиях столичных новостроек. Это различные формы написания слов "дом" (14,6%), "парк" (11,5%) и "город" (4,9%). В первую пятерку также входят слова "резиденция" и "квартал" — по 3,3%. Также часто встречаются слова "лофт" (1,9%), "башня", "небо", "апартаменты" и "серебряный" — по 1,4%.

Топонимика остается в лидерах — 52,5% названий. К зарубежным топонимам эксперты "Метриум" отнесли названия стран, а также зарубежных городов и их районов. В частности, это многочисленные кварталы ("Английский квартал", "Испанский квартал", "Ирландский квартал"), "Скандинавия", "Нормандия".

Довольно распространенный вариант — это добавление английского слова city (город) в кириллической транскрипции — "сити". Так образованы названия жилых комплексов "Селигер Сити", "Савеловский Сити", "Пресня Сити" и других.

В категорию "Природа" эксперты "Метриум" включили все примеры нейминга, в которых фигурируют названия растений ("Барбарис", "Ландыши"), птиц ("Сколиный форт", "Альбатрос"), природных объектов ("Небо", "Атмосфера").

Цвета в том или ином виде сегодня фигурируют в названиях 15 жилых и апартаментных комплексов. Причем самый часто встречающийся цвет — серебряный: "Дом Серебряный бор", "Берег столицы: Дома в Серебряном бору", "Серебряный фонтан", "Серебряный парк" и Silver.

По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, название по-прежнему является визитной карточкой проекта, по которой его идентифицируют как покупатели, так и игроки рынка.

Несмотря на то, что в подходе к неймингу можно выделить отдельные тренды, основной вектор остается неизменным: девелоперы стремятся привязать название своих жилых и апартаментных комплексов к локации, используя для этого названия близлежащих объектов, отметила Мария Литинецкая.