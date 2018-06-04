Госфонд достроит объекты Urban Group

Строительство объектов компании Urban Group будет завершено, сообщает Минстрой России. Правительством РФ принято решение о поддержке завершения строительства Фондом защиты прав граждан.

Учитывая значимость и масштабность проектов, которые ведет компания, Правительство РФ взяло ситуацию под контроль. В связи с этим было принято решение о поддержке завершения строительства Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, отмечается в сообщении Минстроя.

Достройка объектов будет происходить в соответствии с действующим законодательством.

"Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства по поручению Правительства Российской Федерации и Минстроя России начал аудит Urban Group для оценки необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы.

По словам генерального директора Фонда Александра Плутника, Фонд обладает всеми инструментами для поддержки граждан, купивших квартиры в проектах застройщика, и организации достройки объектов. Вся информация о статусе проведения работ будет оперативно предоставляться гражданам, подчеркнул Александр Плутник.

Сообщается, что правительство Московской области участвует в реализации проекта и намерено совместно с Фондом выполнить обязательства, взятые перед дольщиками компанией Urban Group, а также обеспечить завершение строительства социальных объектов.

"Наша задача — не допустить появления в Подмосковье новых долгостроев и дольщиков. Регион берет на себя поддержку в достройке жилых комплексов Urban Group. Механизмы определены. Будем взаимодействовать по этому направлению с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, синхронизируем наши усилия", — прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, что проблемы у одного из крупнейших подмосковных застройщиков начались недавно: сначала Росреестр заблокировал регистрацию ДДУ, позже Сбербанк, ссылаясь на риски у Urban Group, отозвал у компании аккредитацию по ипотечным программам. По разным оценкам, у компании от 15 тыс. до 20 тыс. дольщиков.