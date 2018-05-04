На территории олимпийского комплекса "Лужники" планируется построить современный Центр спортивной борьбы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.
"Неподалеку от зала "Дружба" и теннисного клуба на территории "Лужников" около Третьего транспортного кольца (ТТК) планируется построить Центр спортивной борьбы. Сейчас мы разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью и инженерными коммуникациями", — отметил М. Хуснуллин. По его словам, параметры нового спортивного комплекса будут определены позднее.
Также рассматривается возможность привлечения инвестора для возведения этого объекта. "Развитие всего спортивного кластера "Лужники" продолжится и после завершения Чемпионата мира по футболу, который ежегодно будут посещать от 4 до 5 млн человек", — заявил М. Хуснуллин.
Он напомнил, что сейчас здесь реконструируется и строится 24 объекта, среди которых Дворец плавательных видов спорта, Большой теннисный центр, спортивный зал "Дружба" Ледовый дворец, а также Центр художественной гимнастики и другие объекты.
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.