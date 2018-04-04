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Источник Правда.Ру

Всего один торговый центр открылся в I квартале в Москве

Экономика » Недвижимость

Всего один торговый центр был введен в I квартале в Москве. По данным компании JLL, с начала года в столице введено 19 тыс. кв. м - был открыт всего один качественный торговый центр "Миля" в Жулебине.

Как уточняется, в целом по рынку торговой недвижимости Москвы доля свободных площадей снизилась с 6,2% до 6,0% за 1-й квартал 2018 года. В то же время в торговых центрах, запущенных в 2016–2017 годах, показатель сократился более значительно — с 14% до 12,6%. Именно эти объекты сформировали половину поглощения торговых площадей в Москве в начале года.

По мнению аналитиков, динамика вывода на рынок новых площадей продолжает оставаться низкой в том числе из-за доминирования в структуре нового предложения торговых центров небольшого формата (до 20 тыс. кв. м).

Всего на 2018 год заявлено 173 тыс. кв. м торговых площадей, что лишь на 12% больше результата 2017 года. При этом 41% объема ожидаемого ввода сформировано одним объектом — ТРЦ "Каширская Плаза" (71 тыс. кв. м), сообщает JLL. Также в числе анонсированных проектов — ТЦ в составе ТПУ "Рассказовка" (19 тыс. кв. м), 2-я очередь МФК "Смоленский пассаж" (18 тыс. кв. м), "Арена плаза" (17 тыс. кв. м), "Галеон" (14 тыс. кв. м). Кроме того, на текущий год заявлено открытие первого ТЦ сети районных торговых центров компании ADG group — на месте бывшего кинотеатра "Ангара" (7 тыс. кв. м).

По прогнозам JLL, в 2019 году объем нового строительства может увеличиться до 486 тыс. кв. м. Среди крупнейших проектов следующего года — ТРЦ "Саларис" и ТЦ "Остров мечты". Около половины (47%) в заявленном объеме ввода занимают проекты ADG group. Компания планирует завершить реконструкцию большинства советских кинотеатров именно в будущем году.

 

Темы формат проект Москва объекты недвижимость строительство торговый центр
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