Половина новостроек Москвы возводится в промзонах

Около половины проектов на первичном рынке Москвы реализуется на территориях производственно-коммунального назначения. По данным агентства "БЕСТ-Новострой", из 306 жилых комплексов 126 возводятся в рамках реорганизации промзон во всех столичных округах.

Общая площадь проектов, реализуемых на территориях бывших предприятий, составляет 22,9 млн кв. м. Более половины этого объема (51%) приходится на 3 округа — ЮВАО, ЮАО и СЗАО, сообщает агентство.

В частности, в ЮВАО активно осваиваются Люберецкие поля аэрации (ЖК "Некрасовка"), крупная промзона "Грайвороново" (жилые комплексы Sreda, "Кварталы 21/19", "Грани") и территория завода "Серп и Молот" (ЖК "Символ").

В ЮАО на территориях бывших промзон ЗИЛ и "Красный строитель" реализуются несколько крупных жилых проектов ("ЗИЛАРТ", "Парк легенд", "Аннино парк", "Варшавское шоссе 141").

В Северо-Западном округе постепенно высвобождаются территории "Силикатные улицы", "Октябрьское поле", бывший Тушинский аэродром, где строятся жилые комплексы "Сердце столицы", Freedom, "Родной город. Октябрьское поле" и "Город на реке Тушино — 2018".

По словам председателя совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, сейчас на бывших производственно-коммунальных территориях реализуется 11 масштабных (проектной площадью более 500 тыс. кв. м) ЖК общей площадью 10 млн кв. м (или 43% от проектного объема всех реализуемых комплексов в рамках программы реновации жилищного фонда). Все они находятся в активной стадии реализации, в рамках новых очередей на рынок постоянно выходят новые корпуса, что с учетом масштабов этих проектов будет еще несколько лет поддерживать на достаточно высоком уровне объемы предложения на столичном рынке новостроек.

В компании отмечают, что промзоны в старых границах Москвы занимают 18,8 тыс. га или 17% от общей территории города. Реорганизовать предстоит почти 13 тыс., из которых 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации, а 7,8 тыс. га — частично. В основе же обновления этих городских территорий лежит формирование комплексной городской застройки с жильем, социальными объектами и новыми рабочими местами.