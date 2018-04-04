Спрос на деревянные дома в Подмосковье вырос на 7%

Спрос на деревянные дома на подмосковной "загородке" вырос за год на 7%, сообщает агентство ИНКОМ-Недвижимость. Однако лишь каждый десятый покупатель выбирает такое жилье для постоянного проживания.

По данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, деревянные дома занимают 35% предложения на "загородке" Подмосковья, при этом треть из них относится к самой бюджетной категории — каркасной.

40% предложения в деревянном домостроении приходится на дома из отесанного или оцилиндрованного бревна. По мнению аналитиков, это связано с тем, что бревно — не самый дорогой материал, требующий минимальной отделки и отлично подходящий для домов в "русском стиле". Покупатели отдают предпочтение дереву в 38% случаев. 27% ассортимента занимают дома из бруса.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, в последнее время наблюдается увеличение спроса в сегменте деревянных домов. Во многом это продиктовано финансовыми обстоятельствами — необходимостью экономить. Приобретаемые дома годятся скорее для сезонного использования: постоянно в них проживают лишь 10-15% покупателей.