Треть покупок новых квартир в Москве приходится на ЮВАО

ЮВАО стал лидером в Москве по количеству покупок новых квартир по итогам 1 квартала 2018 года (31,4%). По данным компании "Метриум", вторую и третью позиции занимают ЮАО (16,0%) и СВАО (14,0%).﻿

По итогам первого квартала 2018 года на рынке новостроек массового сегмента продажи велись в 75 комплексах, в которых экспонировалось порядка 17 780 квартир (площадью 1,048 млн кв. м), сообщает "Метриум".

По подсчетам аналитиков, средняя цена предложения на рынке новостроек массового сегмента по итогам первого квартала 2018 года составила 151 760 руб. за кв. м. За март показатель увеличился на 1,3%. За три месяца прирост составил 0,6%.

По итогам марта 2018 года в массовом сегменте средняя стоимость квартиры составила 8,9 млн руб. (+1,9%). Средний бюджет студий увеличился заметнее всего — до 4,9 млн руб. (+1,9%). Средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась до 6,3 млн руб. (-0,1%). Двух- и трехкомнатные лоты в среднем стоили 9,2 млн руб. (+0,6%) и 12,8 млн руб. (+0,3%). Средний бюджет предложения многокомнатных квартир составил 20,4 млн руб. (-0,2%).

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, в 1 квартале 2018 года рынок новостроек массового сегмента пополнился четырьмя новыми проектами. Причем три из них поступили в экспозицию в марте. Примечательно, что в бизнес-классе за отчётный период вышло почти вдвое больше комплексов.