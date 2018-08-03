Цены на столичном рынке элитных апартаментов за год снизились на 24%, сообщает компания Est-a-Tet. Средняя цена на апартаменты составила 377,8 тыс. руб./кв.м.
Как отмечают эксперты, показатель комфорт-класса снизился на 10,9%, в элитном и премиальном сегментах снижение составило 24,0% и 4,0% соответственно.
Если рассматривать показатели по округам, то максимальное значение средней цены на апартаменты традиционно отмечено в ЦАО (580,7 тыс. руб./кв.м), минимальный уровень зафиксирован в ВАО Москвы (132,5 тыс. руб./кв.м).
Однокомнатные апартаменты, как всегда, пользовались наибольшим спросом - 54,8%. Эксперты подчеркивают, что значительначя часть жилья в этом сегменте предлагается в свободной планировке.
Как писала ранее "Правда.Ру", доля апартаментов на первичном рынке жилой недвижимости столичного мегаполиса составила 20,2% от суммарной площади объектов. Больше половины апартаментов (51%) приобретается с использованием ипотеки. Наибольшее число покупателей - жители Москвы (62%). Доля клиентов из России составляет 21%, из Подмосковья - 17%.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.