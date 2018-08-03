Элитные апартаменты подешевели на четверть

Цены на столичном рынке элитных апартаментов за год снизились на 24%, сообщает компания Est-a-Tet. Средняя цена на апартаменты составила 377,8 тыс. руб./кв.м.

Как отмечают эксперты, показатель комфорт-класса снизился на 10,9%, в элитном и премиальном сегментах снижение составило 24,0% и 4,0% соответственно.

Если рассматривать показатели по округам, то максимальное значение средней цены на апартаменты традиционно отмечено в ЦАО (580,7 тыс. руб./кв.м), минимальный уровень зафиксирован в ВАО Москвы (132,5 тыс. руб./кв.м).

Однокомнатные апартаменты, как всегда, пользовались наибольшим спросом - 54,8%. Эксперты подчеркивают, что значительначя часть жилья в этом сегменте предлагается в свободной планировке.

Как писала ранее "Правда.Ру", доля апартаментов на первичном рынке жилой недвижимости столичного мегаполиса составила 20,2% от суммарной площади объектов. Больше половины апартаментов (51%) приобретается с использованием ипотеки. Наибольшее число покупателей - жители Москвы (62%). Доля клиентов из России составляет 21%, из Подмосковья - 17%.