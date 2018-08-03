Москва поднялась на 30 строчек в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье с положительной динамикой в 6,6%, сообщает Knight Frank.
Как выяснила "Правда.Ру", годом ранее столица России располагалась на 41 месте с отрицательной динамикой в (-11,8%).
По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, положительная динамика цен связана с высокой активностью покупателей на рынке и ростом числа сделок более чем на треть по итогам I полугодия 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 года, в результате чего из предложения выбыли наиболее ликвидные лоты по привлекательным ценам.
"Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке в высокобюджетном сегменте по сравнению с I полугодием 2017 года продемонстрировала небольшой рост в размере 7% и по данным на начало июля 2018 г. была зафиксирована на уровне 758 тыс. руб. за 1 кв.м", — подчеркнула Knight Frank Ольга Широкова.
По данным Knight Frank, лидерами рейтинга роста цен стали Гуанчжоу (11,9%), Сингапур (11,5%) и Мадрид (10,3%). В 2 квартале 2018 года эти города показали двузначный годовой прирост.
Как ранее писала "Правда.Ру", в Москве жилье премиум-класса продолжает расти в цене. В основном это касается элитных новостроек в пределах Садового кольца. За год средний чек лота в строящихся жилых и апартаментных комплексах исторического центра столичного мегаполиса вырос почти в 1,5 раза, а средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 24%.
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