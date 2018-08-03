Элитная "первичка" теряет позиции

В элитных новостройках столицы в июле 2018 года было реализовано 63 лота, сообщает компания Welhome. Это на 27% меньше, чем в предыдущем месяце.

Как узнала "Правда.Ру", средняя площадь сделки снизилась на 11% относительно июня, составив 128 кв.м. Средний чек покупки составил 96,5 млн. рублей — ниже показателя прошлого месяца на 12%.

Как и прежде, лидером продаж элитного жилья по-прежнему остаются Хамовники. На этот район пришлось более половины (57%) всех сделок. На втором месте по спросу в июле оказался кластер Чистые пруды (14% всех сделок). Замыкает тройку лидеров Замоскворечье, где было заключено 11% от общего числа сделок.

Как писала ранее "Правда.Ру", структура предложения по типологии элитных новостроек во втором квартале фактически не изменилась. Наибольшая доля по-прежнему приходится на трёх- и многокомнатные квартиры: 37,0% (-0,8 п.п.) и 35,4% (+0,5 п.п.) соответственно. Далее следуют двухкомнатные лоты - 20,5% (+0,2 п.п.). Оставшуюся часть заняли однокомнатные - 7,1% (+0,1 п.п.).

Более половины экспонируемых квартир сконцентрировано в домах на стадии монтажа этажей и в корпусах, уже введённых в эксплуатацию: 38,1% (+10,5 п.п.) и 36,5% (-1,3 п.п.) соответственно. На этап отделочных работ пришлось 25,4% (+0,1 п.п.). Предложение на этапе котлована на текущий момент на рынке не представлено, отмечают аналитики.

До конца 2018 года на рынок элитной недвижимости ожидается выход еще 12 новых проектов. По мнению аналитиков, многие девелоперы намечают официальный страт продаж на осень, когда потенциальные покупатели вернутся из отпусков.