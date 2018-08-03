Девелопмент готов к перезагрузке - КоммерсантЪ

Рынок жилищного строительства находится на пороге кардинальных изменений, которые могут повлиять не только на будущее отдельно взятых девелоперов, но и на отрасль в целом. Уже сегодня очевидно, что обновление правил игры будет проходить непросто и даже болезненно. Новые механизмы работы призваны прежде всего защитить интересы граждан, нуждающихся в жилье, и обеспечить транспарентность всего девелоперского рынка. В этой связи наиболее важным является поиск баланса между интересами покупателей и бизнеса. Как участникам этого процесса — регуляторам, законодательным органам, застройщикам — найти ту золотую середину, которая позволит минимизировать издержки добросовестных компаний и защитить интересы граждан? Как новые правила коррелируют с поручением Президента увеличить объемы жилищного строительства? На эти и другие вопросы попытаются найти ответы участники традиционного летнего бизнес-бранча "Девелопмент: перезагрузка", организатором которого выступает ИД "Коммерсантъ".

К выступлению приглашены: Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, Александр Плутник, генеральный директор, ДОМ. РФ, Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы, Константин Тимофеев, председатель, Москомстройинвест, Кирилл Багаченко, главный финансовый директор, Группа "Эталон", Олег Мамаев, президент, "Лидер Инвест", Алим Гешев, президент, Группа ПСН и другие.

Подробнее о мероприятии можно узнать: https://www.kommersant.ru/conference/348