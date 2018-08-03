Передача долгостроя "Царицыно" городу началась

Арбитражный суд МО согласовал передачу "Мосотделстрою №1" объектов ЖК "Царицыно" и обязательств перед гражданами, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, завершился первый этап передачи объекта новому городскому застройщику.

"Арбитражный суд определил, чтобы АО "Московский комбинат хлебопродуктов" открыл в уполномоченном банке спецсчет и до 10 сентября 2018 года АО "Мосотделстрой №1" погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика", отметил К. Тимофеев.

Как узнала "Правда.Ру", передача АО "Мосотделстрой №1" всех полномочий по достройке объекта состоит из двух частей. Первая — согласование судом заявления АО "Мосотделстрой №1" о передаче объектов, вторая — уточнение прав и обязательств нового застройщика.

Напомним, что Минстрой России принял решение о возможности для АО "Мосотделстрой № 1" стать приобретателем ЖК "Царицыно" и исполнить обязательства предыдущего застройщика перед участниками долевого строительства.

Как писала "Правда.Ру", достройка объекта будет происходить с привлечением средств бюджета Москвы, так как именно город является учредителем нового застройщика. Принятое решение позволит обеспечить жильем более 4 тысяч граждан, чьи средства были привлечены в строительство. Первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена уже через год-полтора.

Напомним, что строительство ЖК "Царицыно" (ул. 6-я Радиальная, вл. 7) на юге Москвы началось в 2006 году с привлечением средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.