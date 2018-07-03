Вакантность торговых центров достигла уровня 2014 года

Уровень вакантности торговых площадей может снизиться до 6%, что станет минимальным показателем за последние 4 года, сообщает компания Colliers International.

Как отмечают эксперты, по итогам I полугодия 2018 г. уровень вакантных площадей в профессиональных ТРЦ Москвы составил 7,5%, что ниже аналогичного показателя "год-к-году" на 2,5 п.п.

По данным Colliers International, до конца года с учетом прогнозируемого активного заполнения новых ТРЦ и высокой доли подписанных договоров аренды, а также переноса открытия части проектов с 2018 на 2019 гг., уровень вакантности торговых площадей может снизиться еще на 1,5 п.п. до 6%, что станет минимальным показателем за последние 4 года.

По мнению аналитиков, новые современные торговые центры в большинстве своем становятся привлекательными площадками для открытия новыми брендами своих первых магазинов на российском рынке, уступая лишь торговым центрам в "премиальных" локациях — так, например, порядка 25% от общего количества новых международных брендов, были открыты в 10 крупнейших ТРЦ Москвы, построенных за последние 5 лет.

Примеры крупнейших ТРЦ Московского региона, открытых за последние 5 лет с премьерами первых магазинов брендов

НАЗВАНИЕ ТРЦ GLA, КВ. М ДАТА ОТКРЫТИЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВЫХ МАГАЗИНОВ НОВЫХ БРЕНДОВ "Авиапарк" 224 800 П2 2014 Kidzania, Atos Lombardini, MCS, Henry Cotton's, Holika Holika, Lion of Porches, Billabong и др. Columbus 140 000 П1 2015 Original Marines, Miniso "Метрополис" 119 000* П2 2016 3ina, Skinfood, Karl Lagerfeld, Plein Sport, DJI, L. K. Bennet, Under Armour, Mandarina Duck и др. Vegas Крокус Сити 116 700 П1 2014 Isabel Garcia, Tony Moly, Ilaria "Ривьера" 95 750 П1 2016 Milano Home Concept, "Мульт" "Рига Молл" 80 000 П2 2016 Eglo, BWT "Мозаика" 68 000 П2 2014 "Мегатоп", kupi-kolyasku.ru "Океания" 60 000 П2 2016 LuLu Paris "Центральный Детский Магазин" 36 500 П1 2015 Disney Игрушки, Silver Cross, Ilaria, H&M kids, Mafrat, Brums, Bimbus, MEK и др.

В I полугодии 2018 г. на российский рынок вышли 16 новых международных брендов, 13 из которых открыли свои первые монобрендовые магазины в торговых центрах городов Московского региона — Москве и Серпухове (для сравнения, в I полугодии 2017 г. на московский рынок вышло 22 международных бренда).

По словам партнера компании Colliers International Анны Никандровой, столичный рынок торговой недвижимости продолжает идти по пути сдержанного прироста торговых площадей на фоне качественного улучшения уже существующих объектов. До конца 2018 г. в Московском регионе ожидается ввод еще пяти торговых центров, совокупной арендопригодной площадью более 121 тыс. кв.м.

Однако открытие некоторых из них может быть перенесено на 2019 г. Таким образом прогнозируемый объем ввода качественных торговых площадей по итогам 2018 г. оценивается в 220 тыс. кв.м, что сопоставимо с показателем предыдущего года, но остается одним из самых низких значений за весь период развития рынка профессиональной торговой недвижимости столицы, подчеркнула Анна Никандрова.