Средняя цена предложения квартир и апартаментов в "Москва-Сити" во 2 квартале 2018 г. составила 511 тыс. руб./кв.м, снизившись за полгода на 2%, сообщает компания Point Estate.
Как отмечают эксперты, средний бюджет предложения был равен 61 млн руб. При этом 97% всех лотов предлагалось на продажу в рублях.
Долларовые цены делового центра находились на отметке $8 140 за кв.м, сократившись на 9% относительно 4 квартала 2017 г. и на 7% относительно 1 квартала 2018 г.
По словам управляющего партнера компании Point Estate Ирины Калининой, в 1 квартале 2018 г. средняя рублевая цена на новостройки "Москва-Сити" снизилась из-за выхода большого объема нового предложения — открылись продажи в башне №2 NEVA TOWERS.
Однако во 2 квартале цены вернулись на прежний уровень, благодаря повышению цен в реализующихся проектах, и по итогам квартала оказались лишь на 2% ниже, чем в конце прошлого года. Снижение долларовых цен обусловлено изменениями курсов валют, подчеркнула Ирина Калинина.
По данным Point Estate, минимальный бюджет для покупки недвижимости в "Москва-Сити" во 2 квартале 2018 г. составлял 19 млн руб. — за эту сумму можно было приобрести апартаменты в комплексе NEVA TOWERS. Максимальный бюджет предложения находился на уровне 941 млн руб. — апартаменты в башне "Империя".
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