Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Цены на недвижимость "Москва-Сити" подешевела в рублях

Экономика » Недвижимость

Средняя цена предложения квартир и апартаментов в "Москва-Сити" во 2 квартале 2018 г. составила 511 тыс. руб./кв.м, снизившись за полгода на 2%, сообщает компания Point Estate.

Как отмечают эксперты, средний бюджет предложения был равен 61 млн руб. При этом 97% всех лотов предлагалось на продажу в рублях.

Долларовые цены делового центра находились на отметке $8 140 за кв.м, сократившись на 9% относительно 4 квартала 2017 г. и на 7% относительно 1 квартала 2018 г.

По словам управляющего партнера компании Point Estate Ирины Калининой, в 1 квартале 2018 г. средняя рублевая цена на новостройки "Москва-Сити" снизилась из-за выхода большого объема нового предложения — открылись продажи в башне №2 NEVA TOWERS.

Однако во 2 квартале цены вернулись на прежний уровень, благодаря повышению цен в реализующихся проектах, и по итогам квартала оказались лишь на 2% ниже, чем в конце прошлого года. Снижение долларовых цен обусловлено изменениями курсов валют, подчеркнула Ирина Калинина.

По данным Point Estate, минимальный бюджет для покупки недвижимости в "Москва-Сити" во 2 квартале 2018 г. составлял 19 млн руб. — за эту сумму можно было приобрести апартаменты в комплексе NEVA TOWERS. Максимальный бюджет предложения находился на уровне 941 млн руб. — апартаменты в башне "Империя".

Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Москва-Сити новостройки недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Соцсети
Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия
Криптобиржи
Рынок возрождается: XRP, BCH, EOS, LTC, ADA взлетели
Практика
Осторожно! Начался месяц затмений
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Новости Все >
Эксперт-эколог рассказал о всемирном заговоре против Челябинска
Сергей Аксёнов приказал Крыму смотреть матч Россия-Хорватия
Ученые объяснили, почему на Земле до сих пор сохраняется жизнь
Глава Европарламента предсказал библейское переселение народов
Патриарх Александрийский призвал покаяться "схизматика" Филарета из УПЦ КП
Куда податься: самые дешевые для переезда иностранные города
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям

Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.

Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Экономика
Поляки требуют от России газ по сниженной цене
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Новости Грузии
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Общество
За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с "дождевой водой"
Политика
Коммунисты хотят провести референдум по пенсиям
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Любовь Степушова Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке Василий Амирджанов Харун Яхья Выбор Турции требует уважения к себе Харун Яхья
Комментарии
Ученые рассказали, что поможет избежать преждевременной смерти
Ученые объяснили, почему на Земле до сих пор сохраняется жизнь
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Мова пополнилась: нацюцюрник для охвостья
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку

Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?

Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Евроколонии США недовольны новыми поборами
Мир
Евроколонии США недовольны новыми поборами
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался