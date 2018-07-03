В 2018–2020 годах из бюджета Москвы на ремонт дорог к дачам будет выделено 3,3 млрд рублей, в том числе 1 млрд — в этом году, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, эти деньги пойдут на реконструкцию только в этом году порядка 150-160 км дорог.
Это обеспечит нормальный подъезд, в том числе общественного транспорта, к почти 95 тысячам садовых участков, из которых более 65 тысяч принадлежат москвичам, поодчеркнул В. Жидкин.
По его словам, к концу 2020 года планируется построить и отремонтировать более 400 км дорог к СНТ. "Сейчас через областные муниципалитеты и Союз садоводов поступают предложения и обращения от садоводов, причем как москвичей, так и жителей Подмосковья. Таких обращений у нас уже несколько тысяч", — отметил В. Жидкин.
Руководитель Департамента подчеркнул, что мэр Сергей Собянин принял решение профинансировать строительство и реконструкцию подъездных дорог к СНТ, расположенным в Московской области, для улучшения транспортной доступности садоводов к своим участкам.
Ранее сообщалось, что до конца 2020 года из столичного бюджета будет выделено более 2,4 млрд рублей на благоустройство СНТ в "новой" Москве, Подмосковье и сопредельных областях. В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в рамках соглашения по развитию инфраструктуры СНТ столица и Подмосковье планируют ежегодно направлять около 5 млрд рублей на программы в этой сфере.
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