Инвестиции в недвижимость сократились на 40%

В 1-м полугодии 2018 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,29 млрд долл., что на 39% ниже результата аналогичного периода 2017 года (2,13 млрд долл.), сообщает компания JLL.

По словам руководителя отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеси Дзюбы, несмотря на благоприятный макроэкономический фон, инвестиционный рынок недвижимости во 2-м квартале оказался под давлением геополитических факторов: расширение санкций США в отношении России в апреле стало причиной девальвации рубля на 7-10% и дальнейшей повышенной волатильности валюты и рынка.

Это, в свою очередь, сдержало закрытие некоторых инвестиционных сделок и привело к снижению их объема во 2-м квартале на 63% относительно соответствующего периода прошлого года, подчеркнула Олеся Дзюба.

По данным JLL, сектор жилой недвижимости (участки под строительство жилья) лидировал в 1-м полугодии — 35% от общего объема сделок. Офисы оказались на втором месте (32%). На 3-м месте — сектор торговой недвижимости с 22%, активность в котором сформировали в основном сделки с гипермаркетами.

Доля иностранных инвестиций в общем объеме сделок практически не изменилась, составив 28% в 1-м полугодии 2018 года против 29% в соответствующем периоде прошлого года.

По результатам 1-го полугодия Москва вновь вышла в лидеры по объему инвестиций в недвижимость: доля города в страновом объеме сделок составила 56% против 73% в аналогичном периоде 2017 года. При этом показатель Санкт-Петербурга хотя и снизился до 38%, но по-прежнему превышает историческое среднее значение (9,4% в 2013–2017 годах).

В Москве наибольший объем сделок был закрыт в офисном сегменте: его доля составила 44%, в то время как в Северной столице половина объема сделок пришлась на сегмент жилой недвижимости, сообщает JLL.