Дороги приведут в порядок при строительстве ЖК "Садовые кварталы"

Реконструкция и строительство новых участков дорог планируется в рамках возведения ЖК "Садовые кварталы" на Фрунзенской, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, преобразование дорожного полотна начнется с 3-й Фрунзенской улицы, следующий этапом станет улица Усачева. Данные улицы прилегают к ЖК "Садовые кварталы" по адресу: ул. Усачева, вл.11.

3-я Фрунзенская улица — это дорога местного значения в жилой застройке, которая будет примыкать к ул. Усачева, Ефремова и Доватора. "В настоящий момент получено разрешение на строительно-монтажные работы этой улицы, строительство которой должно начаться в этом году", — отметил К. Тимофеев.

После реконструкции дорога будет состоять из проезжей части шириной 9 метров, тротуаров и газона.

Также в рамках реализации проекта предусмотрена реконструкция улицы Усачева — 0,46 км с расширением проезжей части в границах "красных" линий на участке от пересечений ул. Усачева в районе д.7, стр.1 и Усачевского переулка до пересечения ул. Усачева в районе д.4 и Трубецкой улицы. Общая площадь реконструируемой части улицы составит 5 580 кв. метров, сообщает Москомстройинвест.

Напоминаем, что проект ЖК "Садовые кварталы" реализуется на месте завода резинотехнических изделий "Каучук", который теперь перебазирован инвестором на территорию промышленной зоны "Очаково".