Приобрести жилье бизнес-класса в сданном доме можно по вполне доступной цене, считают аналитики компании "Метриум". На сегодняшний день порог входа составляет всего 5,1 млн рублей.
По данным "Метриум", в сданных в эксплуатацию новостройках бизнес-класса реализуется около 3,5 тыс. квартир. Это составляет всего 20,5% от общего объема предложения в данном сегменте.
Средний бюджет покупки квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в пределах МКАД с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию сегодня составляет 22,6 млн рублей. В строящихся домах данного сегмента квартира в среднем обойдется в 15,9 млн рублей. То есть разница в цене между готовым предложением и жильем в стадии строительства составляет 42%, отмечают аналитики.
Впрочем, минимальные показатели отличаются не так сильно. Если студия площадью 25,2 кв.м в строящемся доме бизнес-класса со сроком сдачи в 3 квартале 2018 года обойдется в 4,94 млн рублей (ЖК "Хорошевский"), то в жилом комплексе SHIROKAYA цены сегодня начинаются от 5,1 млн рублей за студию площадью 29,3 кв.м.
Получается, что уровень порога входа в готовых домах всего на 3,2% выше, чем в строящихся. А в пересчете на стоимость квадратного метра жилье в сданном доме будет даже дешевле: 174,1 тыс. рублей в ЖК SHIROKAYA против 196 тыс. рублей в ЖК "Хорошевский".
Топ-10 самых доступных готовых новостроек бизнес-класса
|
ЖК
|
Округ
|
Район
|
Min стоимость квартиры (млн руб.)
|
Площадь квартиры (кв. м)
|
Стоимость кв. м (тыс. руб.)
|
1
|
SHIROKAYA
|
СВАО
|
Северное Медведково
|
5,1
|
29,3
|
174,1
|
2
|
Концепт House
|
ЗАО
|
Можайский
|
5,33
|
27,9
|
191,0
|
3
|
Крылатский
|
ЗАО
|
Крылатское
|
7,56
|
51,7
|
146,2
|
4
|
На улице Коминтерна
|
СВАО
|
Бабушкинский
|
7,57
|
47
|
161,1
|
5
|
Лобачевский
|
ЗАО
|
Раменки
|
7,84
|
44,7
|
175,4
|
6
|
Кристалл
|
САО
|
Левобережный
|
8,22
|
44,7
|
183,9
|
7
|
Альбатрос
|
СЗАО
|
Строгино
|
8,9
|
38
|
234,2
|
8
|
Родной город. Октябрьское поле
|
СЗАО
|
Щукино
|
8,96
|
41,5
|
215,9
|
9
|
Level Кутузовский
|
ЗАО
|
Можайский
|
9,53
|
43,3
|
220,1
|
10
|
Лосиный остров
|
ВАО
|
Богородское
|
9,81
|
46
|
213,3
По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, на сегодняшний день на рынке новостроек бизнес-класса сложилась ситуация, когда готовые квартиры вполне могут конкурировать по ценам со строящимся жильем.
Если средние показатели различаются весьма значительно, то при более пристальном изучении рынка можно найти объекты с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию, в которых порог входа будет сопоставим с находящимися в стадии строительства проектами, подчеркнула Мария Литинецкая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?