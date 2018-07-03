Бизнес-класс снизил входной билет до 5 млн рублей

Приобрести жилье бизнес-класса в сданном доме можно по вполне доступной цене, считают аналитики компании "Метриум". На сегодняшний день порог входа составляет всего 5,1 млн рублей.

По данным "Метриум", в сданных в эксплуатацию новостройках бизнес-класса реализуется около 3,5 тыс. квартир. Это составляет всего 20,5% от общего объема предложения в данном сегменте.

Средний бюджет покупки квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в пределах МКАД с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию сегодня составляет 22,6 млн рублей. В строящихся домах данного сегмента квартира в среднем обойдется в 15,9 млн рублей. То есть разница в цене между готовым предложением и жильем в стадии строительства составляет 42%, отмечают аналитики.

Впрочем, минимальные показатели отличаются не так сильно. Если студия площадью 25,2 кв.м в строящемся доме бизнес-класса со сроком сдачи в 3 квартале 2018 года обойдется в 4,94 млн рублей (ЖК "Хорошевский"), то в жилом комплексе SHIROKAYA цены сегодня начинаются от 5,1 млн рублей за студию площадью 29,3 кв.м.

Получается, что уровень порога входа в готовых домах всего на 3,2% выше, чем в строящихся. А в пересчете на стоимость квадратного метра жилье в сданном доме будет даже дешевле: 174,1 тыс. рублей в ЖК SHIROKAYA против 196 тыс. рублей в ЖК "Хорошевский".

Топ-10 самых доступных готовых новостроек бизнес-класса

ЖК Округ Район Min стоимость квартиры (млн руб.) Площадь квартиры (кв. м) Стоимость кв. м (тыс. руб.) 1 SHIROKAYA СВАО Северное Медведково 5,1 29,3 174,1 2 Концепт House ЗАО Можайский 5,33 27,9 191,0 3 Крылатский ЗАО Крылатское 7,56 51,7 146,2 4 На улице Коминтерна СВАО Бабушкинский 7,57 47 161,1 5 Лобачевский ЗАО Раменки 7,84 44,7 175,4 6 Кристалл САО Левобережный 8,22 44,7 183,9 7 Альбатрос СЗАО Строгино 8,9 38 234,2 8 Родной город. Октябрьское поле СЗАО Щукино 8,96 41,5 215,9 9 Level Кутузовский ЗАО Можайский 9,53 43,3 220,1 10 Лосиный остров ВАО Богородское 9,81 46 213,3

По словам управляющего партнера "Метриум" Марии Литинецкой, на сегодняшний день на рынке новостроек бизнес-класса сложилась ситуация, когда готовые квартиры вполне могут конкурировать по ценам со строящимся жильем.

Если средние показатели различаются весьма значительно, то при более пристальном изучении рынка можно найти объекты с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию, в которых порог входа будет сопоставим с находящимися в стадии строительства проектами, подчеркнула Мария Литинецкая.