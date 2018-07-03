Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории (ППТ) линейного объекта участка улично-дорожной сети — улицы местного значения с организацией движения общественного транспорта по маршруту "п. Воскресенское — ул. Центральная — СНТ "Бархатная роща" (НАО).
В сообщении ведомства отмечается, что в рамках проекта планировки предусмотрено строительство разворотного кольца. Планируется, что его протяженность составит 530 метров, ширина проезжей части — 3,5 метра и тротуара — 2 метра. Движение на новой дороге будет осуществляться по двум полосам в одном направлении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, строительство разворотного кольца позволит создать в поселке Воскресенское новые маршруты наземного городского транспорта и обеспечить его жителям комфортный доступ к объектам культурно-бытового назначения.
Проект планировки территории будущего разворотного кольца в Воскресенском будет вынесен на публичные слушания.
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