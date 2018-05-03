Первичный рынок "Новой Москвы" прибавил 2,4% к объему предложения

По итогам первого квартала 2018 г. на рынке жилья в "Новой Москве" зафиксирован прирост новостроек. Согласно данным компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", предложение увеличилось на 2,4%, при этом в реализацию вышло 19 корпусов в девяти реализуемых проектах.

На сегодняшний день доля Новомосковского округа составляет порядка 71% (-9% к значениям за предыдущий квартал). На ТАО приходится 29% новостроек: доля предложения, соответственно, увеличилась на 9%. По данным экспертов, рассмотреть новый объем можно во всех классах жилья, не только в стандарте и комфорте, но и в бизнес-сегменте.

Если обратить внимание на структуру рынка в зависимости от средней стоимости квадратного метра, то наибольший объем новостроек — порядка 36% — сосредоточен в ценовом сегменте от 80 до 110 тыс. рублей за кв.м (44% в предыдущем квартале). Порядка 32% предложения приходится на новостройки со стоимостью квадратного метра от 110 до 140 тыс. руб. Чуть меньше — около 30% новостроек — реализуется в ценовом диапазоне от 50 до 80 тыс. руб. за кв.м. На самое доступное и дорогое предложение (до 50 тыс. руб. за кв.м и более 140 тыс. руб. за кв.м) приходится по 1% в структуре рынка, сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости".

По мнению аналитиков, с точки зрения схемы реализации существенных изменений в структуре предложения не произошло. По ДДУ реализуется около 70,5% новостроек, в рамках договора купли-продажи можно рассмотреть порядка 28,3% первичного предложения. На другие варианты реализации приходится всего 1,2%.