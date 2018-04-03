Спрос на жилье бизнес-класса бьет рекорды

Спрос на жилье бизнес-класса в новостройках Москвы бьет рекорды. По данным компании Welhome, ввод жилья бизнес-класса в столице за год увеличился на 18 %.

По мнению аналитиков, первичный рынок жилья бизнес-класса продолжает активно "разрастаться", при этом высочайший уровень конкуренции никаким образом не сдерживает девелоперов. В следующем квартале в Москве планируется к выходу еще как минимум 9 новых жилых комплексов.

По оценкам Welhome, объем предложения за I кв. увеличился на 9,6%, за год — на 18%, составив 16 тыс. лотов. По итогам 1 кв. 2018 г. первичные продажи жилья бизнес-класса ведутся на 87 площадках Москвы.

Минимальный входной билет для покупателей жилья бизнес-класса составляет чуть более 5 млн. руб., за такую сумму можно приобрести студию 22-25 кв. м. Средний бюджет предложения составляет 18 млн. руб., снизившись за квартал на 4%.

Лидером, как по объему предложения, так и объему спроса является САО (24% от общего количества сделок), на втором месте находится ЗАО (21% от общего количества сделок), на третьем — ЦАО (16 % от общего количества сделок), отмечает Welhome. Наибольшим спросом у покупателей жилья бизнес-класса пользуются двухкомнатные квартиры — 34% от общего количества сделок.